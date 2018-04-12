Украина официально выйдет из СНГ - Порошенко

13:22, 12 апреля 2018
Политика
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Президент отметил, что должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база / фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.

«Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», - заявил Порошенко.

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В то же время, президент отметил, что должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

«Пользуясь случаем, призываю и наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства в отношении РФ, прежде всего, на предмет чувствительных сфер сотрудничества», - добавил Порошенко.

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Теги: #Украина#снг#Петр Порошенко