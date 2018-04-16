У Порошенко не собираются полностью прекращать сотрудничество с СНГ

Как заявила Ирина Луценко, денонсация договоров в рамках СНГ не должна коснуться вопросов трудоустройства, признания дипломов и транзита.

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко отмечает, что денонсация договоров в рамках СНГ не должна коснуться вопросов трудоустройства, признания дипломов и транзита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Луценко напомнила, что ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что намерен внести на рассмотрение ВР законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, которые несовместимы с национальными интересами Украины и реализацией ее права на оборону.

Такой шаг ему позволяет сделать 75 статья Венской конвенции о международных договорах 1969 года, добавила депутат.

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Кроме того, напомнила Луценко, в связи с тем, что СНГ отказался признавать российскую агрессию, глава государства заявляет, что Украина имеет официальное намерение прекратить участие в его уставных органах.

"Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", - сказала Луценко.

Как сообщалось, 12 апреля Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, возглавляющая совет Межпарламентской ассамблеи СНГ считает, что намерение Украины выйти из содружества противоречит экономическим интересам этой страны.