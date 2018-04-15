Узник Кремля Клых: с 2004 года до ареста я был членом "Партии регионов"

23:59, 15 апреля 2018
Политика
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Клых написал письмо спецкору «Новой газеты» Павлу Каныгину / фото Facebook: Tatiana Shchur

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В письме из Верхнеуральской колонии спецкору «Новой газеты» Павлу Каныгину Клых жалуется на бездействие украинских властей, которые не предпринимают необходимых, по его мнению, усилий для освобождения своих граждан.

Также Клых заявил, что не являлся и не является активистом «Правого сектора», а на протяжении 10 лет был членом «Партии регионов».

«В 2004–2014 гг., то есть до ареста в г. Орёл, я был членом «Партии регионов», о чем свидетельствует, надеюсь, сохранившийся партийный билет в г. Киеве, и развивал структуры ПР в Киеве, в частности, в Днепровском и Оболонском районах, занимался организацией работы партийных штабов и избирательных комиссий», – говорится в письме Клыха.

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Теги: #Россия#Станислав Клых