"Выглядит чуть лучше": адвокат рассказал о встрече с узником Кремля Клыхом

По словам адвоката, Клых говорит еще более бессвязно и не может удерживать внимание на одной теме.

Украинский консул посетил украинца Станислава Клыха, который незаконно отбывает срок в Верхнеуральской тюрьме в Челябинской области.

Об этом в Twitter сообщил адвокат Клыха Илья Новиков.

«Красные номера «146» в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха», - написал он.

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Также Клыха посетил и сам Новиков. «Выглядит он (Клых – УНИАН) чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше, и совершенно не может удерживать внимание на одной теме. По запросу консульства выдали выписку из истории болезни, они в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет», - сообщил адвокат на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

5 сентября 2017 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждала, что Клыха по согласию удерживают в психиатрической больнице в Магнитогорске. 8 сентября сокоординатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак сообщила, что Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорскую тюрьму в Верхнеуральске.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что они стали жертвами «пародии на правосудие».