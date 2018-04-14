Яценюк о нанесении ударов по химобъектах в Сирии: это сигнал Путину накануне его кровавой инаугурации
14:11, 14 апреля 2018Политика
250
Яценюк подчеркнул, что это "является правильным ответом на преступления против невинных людей".
Яценюк подчеркнул, что удар по химобъектах является правильным ответом \ nfront.org.ua
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал удары США по химобъектах в Сирии.
Читайте такжеЯценюк: Украине нужна очень четкая перспектива от ЕС и НАТО
"Нет красных линий, которые еще можно переходить", - подчеркнул Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, комментируя решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии.
Яценюк подчеркнул, что это "является правильным ответом на преступления против невинных людей".
"Это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - написал лидер "Народного фронта".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter