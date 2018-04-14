Яценюк о нанесении ударов по химобъектах в Сирии: это сигнал Путину накануне его кровавой инаугурации

14:11, 14 апреля 2018
Политика
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nfront.org.ua

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"Нет красных линий, которые еще можно переходить", - подчеркнул Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, комментируя решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии.

Яценюк подчеркнул, что это "является правильным ответом на преступления против невинных людей".

"Это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - написал лидер "Народного фронта".

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Теги: #Сирия#Арсений Яценюк