Яценюк о нанесении ударов по химобъектах в Сирии: это сигнал Путину накануне его кровавой инаугурации

Яценюк подчеркнул, что это "является правильным ответом на преступления против невинных людей".

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал удары США по химобъектах в Сирии.

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"Нет красных линий, которые еще можно переходить", - подчеркнул Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, комментируя решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии.

Яценюк подчеркнул, что это "является правильным ответом на преступления против невинных людей".

"Это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - написал лидер "Народного фронта".