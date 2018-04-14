Ракетный удар по Сирии: подробности и реакция мира (фото)

НАТО, Евросоюз, и ряд стран поддержали действия США и союзников. В свою очередь, представители правительства Сирии, России и Ирана обвинили США в нарушении международного права.

Сегодня, 14 апреля, силы США, Франции и Великобритании совершили ракетный удар по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, при которой погибли десятки людей и сотни пострадали. Соответствующий приказ сегодня отдал президент США Дональт Трамп.

"Недавно я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", - написал Трамп у себя в Twitter.

В Пентагоне рассказали, что удар был нанесен по трем целям: исследовательский центр в Дамаске, склад с химическим оружием на западе Хомса, и третья цель, "которая находится рядом со второй".

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд объяснил, что на последнем объекте находилось оборудование, связанное с химическим оружием и важный командный пост.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что удары были "очень точны и пропорциональны". Однако, согласно заявлению Минобороны РФ, "большая часть" выпущенных ракет была сбита сирийской системой Противо-Воздушной обороны. Согласно данным министерства, всего было выпущенно 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена. Жертв среди гражданского населения и военных сирийской армии нет, сообщили в российском ведомстве.

В свою очередь, государственный сирийский телеканал сообщил, что в результате перехвата нескольких ракет над городом Хомс они сбились с курса и ранили троих гражданских.

Действия США и союзников в Сирии поддержали НАТО, Евросоюз, Германия, Турция. В ООН призвали действовать согласно уставу организации, однако осуждать ракетный удар в Сирии не стали.

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Дональд Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия. В Белом доме заявили, что "Россия не только помогла режиму Асада уйти от ответственности за применение химического оружия, но 4 марта 2018 года применила нервно-паралитическое вещество, пытаясь совершить убийство в Великобритании".

Напомнила России об отравлении веществом "Новичок" советской разработки бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и британский премьер-министр Тереза Мэй. Она заявила, что ракетный удар по Сирии - это "четкое послание всем, кто считает, что они могут безнаказанно использовать химическое оружие", в том числе и "нервно-паралитическое вещество на улицах Британии".

У Асада же ракетный удар назвали "грубым нарушением международного права и принципов статута ООН". С такими же заявлениями выступили Иран и Россия. Иран назвал преступлением действия США и союзников. В Росии же не обошлось без угроз.

"Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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Он сказал, что США "не имеют морального права" обвинять другие страны в химатаках, поскольку сами являются производителем химического оружия.

Прокомментировал ситуацию и российский президент Владимир Путин. По его словам "США усугубляют гуманитарную катастрофу". При этом Путин напомнил, что согласно российской экспертизе, никакой химической атаки в городе Дума не было.

"В качестве предлога (для нанесения ракетного удара - УНИАН) использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", - утверждает российский лидер.

Он также сообщил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

В это время в Дамаске местные жители вышли на стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада. Сам Асад после ракетной атаки явился в президентскую резиденцию в Дамаске. При этом, ранее арабские СМИ сообщали, что Асад вместе с семьей сбежал в Иран на фоне сообщений про возможные удары по Сирии.