МИД: Украина солидарна с США, Францией и Великобританией по Сирии

В МИД подчеркнули, что применение химического оружия кем угодно, где угодно и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Целями атаки были научно-исследовательский центр под Дамаском, склад химического оружия возле города Хомс, а также расположенный неподалеку от склада командный пункт.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

Справка УНИАН. По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни - обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Сирия и Россия отрицают информацию о «химической атаке» и называют ее «инсценировкой». В то же время страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство и лично президента Асада.