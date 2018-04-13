Давление на РФ из-за Сирии: в МИД назвали причину обострения на Донбассе

За последние сутки на Донбассе произошло 66 обстрелов.

В Министерстве иностранных дел Украины обострение ситуации на Донбассе связывают с давлением международного сообщества на Россию за ситуацию в Сирии.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Россия усиливает эскалацию в Украине на фоне увеличения давления в отношении Сирии - 66 атак, 1 раненный, 1 погибший. Светлая память", - написала Беца.

Как сообщал УНИАН, Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибли десятки людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Напомним, 7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, которые работают в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума. По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.