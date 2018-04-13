Турчинов рассказал, чем Россия защищает свое присутствие в оккупированном Крыму

Секретарь СНБО отметил, что Россия повышает военный потенциал в Крыму для защиты своего присутствия на оккупированном полуострове.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия сконцентрировала в оккупированном Крыму 30 тыс. военных и мощные ракетные комплексы С-400, которые могут сбивать самолеты в любой точке Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме.

«Продолжается оккупация АР Крым, там сконцентрирован очень мощный военный потенциал - 22-й армейский корпус, вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизиями ВВС России, численность военных составляет более 30 тыс. человек», - заявил он.

Также, по словам Турчинова, на полуострове расположены мощные ракетные системы. «Последним на полуостров переброшен зенитно-ракетный комплекс С-400, который может поражать самолеты в любой точке нашей страны», - добавил Турчинов.

Он отметил, что агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму для защиты своего присутствия на оккупированном полуострове.