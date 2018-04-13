Турчинов рассказал, чем Россия защищает свое присутствие в оккупированном Крыму

11:25, 13 апреля 2018
Политика
965
Турчинов рассказал, чем Россия защищает свое присутствие в оккупированном Крыму / фото УНИАН

Читайте такжеПомпео пообещал поддержать поставки оборонительного вооружения Украине в должности госсекретаря США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме.

«Продолжается оккупация АР Крым, там сконцентрирован очень мощный военный потенциал - 22-й армейский корпус, вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизиями ВВС России, численность военных составляет более 30 тыс. человек», - заявил он.

Также, по словам Турчинова, на полуострове расположены мощные ракетные системы. «Последним на полуостров переброшен зенитно-ракетный комплекс С-400, который может поражать самолеты в любой точке нашей страны», - добавил Турчинов.

Он отметил, что агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму для защиты своего присутствия на оккупированном полуострове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#милитаризация