Турчинов назвал ядерное разоружение Украины "исторической ошибкой"

Секретарь СНБО считает, что остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения может только мощное современное оружие сдерживания.

Остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения может только мощное современное оружие сдерживания. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью одному из украинских СМИ, сообщает пресс-служба СНБО.

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"Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только мощное современное оружие сдерживания способно поражать врага на любом расстоянии. По моему личному убеждению, эту задачу надо решить нашей стране в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией", - заявил он.

При этом, секретарь СНБО отметил, что в настоящее время Украине необходимо рассчитывать только на собственные силы, пока государство не стало членом НАТО.

"В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы. Со слабыми не считаются, их поучают, унижают и используют! Только сильная Украина может заставить себя уважать и считаться со своими национальными интересами! Такую Украины мы должны вместе строить", - заявил Турчинов.

Также Турчинов заявил, что ядерное разоружение Украины было "исторической ошибкой".

Вместе с тем, секретарь СНБО выразил уверенность, что сначала "будет возвращен весь Донбасс, затем - Крым».