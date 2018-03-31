Турчинов показал свою декларацию за 2017 год: свыше 2,6 миллионов гривен дохода и коллекция старинных книг

Согласно декларации, 1 млн 890 тыс. грн дохода секретарь СНБО получил от процентов вкладов в «Ощадбанке»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов задекларировал 2 млн 621 тыс. 296 грн дохода за 2017 год, из которых заработная плата составила 731 тыс. 295 грн.

Об этом свидетельствует данные его декларация, размещенной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, 1 млн 890 тыс. грн дохода он получил от процентов вкладов в «Ощадбанке». Его жена Анна Турчинова в 2017 году получила 142 тыс. 592 грн зарплаты и 65 тыс. 416 грн страховых выплат.

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Кроме того, согласно декларации, Турчинов хранит на банковских счетах 49 тыс. 695 грн, 964 тыс. 723 долл. и 9 тыс. 989 евро. Наличными секретарь СНБО хранит 700 тыс. долл., 3 тыс. евро и 110 тыс. грн. Жена Турчинова хранит в банке 492 евро и 659 грн.

Также Турчинов задекларировал квартиру и два машиноместа в Киеве, коллекцию старинных книг, произведения искусства, часы и два подсвечника, а также автомобиль Toyota. Турчинов указал в декларации и нематериальные активы. В частности, он задекларировал авторское право на художественный фильм «Иллюзия страха», литературные произведения и ряд монографий.