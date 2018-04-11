Юрий Голик: вместо "Укравтодора" ремонтом областных и районных дорог Днепропетровщины займется облгосадминистрация

«На Днепропетровщине дорогами общего пользования местного значения отныне занимается не Государственное агентство автодорог Украины «Укравтодор», а ДнепрОГА. Областные и районные дороги изменили балансодержателя с начала 2018 года», - заявил сегодня советник губернатора области Юрий Голик.

По его словам, в управление ДнепрОГА было передано 865 областных и районных дорог. Кроме того, на балансе Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области находится более полусотни автомобильных дорог государственного значения – международные, национальные, региональные и территориальные – общей протяженностью почти 6 тыс. км.

Финансирование ремонта будет осуществляться за счет средств Дорожного фонда. Согласно закону о Дорожном фонде, деньги между областями распределяются пропорционально протяженности дорог, находящихся на балансе областных администраций.

Голик сообщил, что в текущем году на ремонт местных дорог Днепропетровской области из Госбюджета будет выделено почти 500 миллионов гривен, в следующем году эта сумма должна увеличиться до 900 миллионов, а в 2020-м – до 1,2 миллиарда.

«Децентрализация, инициированная Президентом Украины Петром Порошенко, коснулась и системы управления дорожным хозяйством. Впервые за годы независимости Украины балансодержателем дорог общего пользования местного значения стали облгосадминистрации. В частности, на баланс ДнепрОГА «Укравтодор» передал более 6 тысяч километров областных и районных дорог, находящихся в упадке не одно десятилетие. Это абсолютно логичное решение, поскольку местные власти лучше знают о состоянии дорог и самостоятельно могут принимать решения о приведении их в прядок. Теперь мы отвечаем за их ремонт, обслуживание и содержание», – отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.