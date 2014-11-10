Адвокатам Пшонки отказали в предоставлении информации о расследовании

19:23, 10 ноября 2014
Политика
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Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении всех исков адвокатам бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки к Генеральной прокуратуре в связи с их беспочвенностью.

УНІАН

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

Так, в августе-сентябре этого года адвокаты экс-генпрокурора, ссылаясь на заключение договора с ним о предоставлении правовой помощи, обратились в Генеральную прокуратуру Украины с запросами о предоставлении сведений относительно состояния досудебного расследования по уголовным производствам.

Читайте такжеВ отношении экс-генпрокурора Пшонки открыто еще 2 уголовных делаОтмечается, что руководствуясь требованиями уголовного процессуального закона, и, учитывая то, что в уголовных производствах указанные адвокаты не являются стороной или участниками, Генеральной прокуратурой Украины им было сообщено о невозможности предоставления запрашиваемой информации.

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