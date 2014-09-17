Прокуратура расследует привлечение "Беркута" к охране дома Пшонки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "В частности, проверкой установлено, что должностные лица милиции Киевской области с ноября 2011 года по февраль 2014 года безосновательно привлекали работников подразделения особого назначения "Беркут" к осуществлению охраны общественного порядка на территории, прилегающей к частному дому бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки",‒ говорится в сообщении.

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Расследование начато по ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий"). Продолжается досудебное следствие.