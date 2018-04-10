Савченко сильно похудела и собирается пройти полиграф до конца недели - адвокат

Она регулярно проходит осмотры у врача в СИЗО.

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардеп Надежда Савченко ожидает допроса на полиграфе до конца недели.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Савченко Олег Соловей, который посещал подзащитную в СИЗО.

"На этой неделе мы планируем все-таки завершить процедуру прохождения полиграфа. Будем уточнять у следователя, на когда они готовы", - сказал он.

По словам адвоката, Савченко не отказывалась от этой процедуры.

"Отказы не было. Был только перерыв. Мы ходатайствовали о предоставлении нам материалов для ознакомления, чтобы мы могли составить свои вопросы на полиграф. Пока следователь наше ходатайство не удовлетворил. Но мы все же ждем материалы и надеемся, что нам их предоставят. Как только нам их предоставят, сразу после этого будет поставлен вопрос об экспертизе на полиграфе", - пояснил Соловей.

По его словам, сейчас защита готовится к этому допросу на основании информации, озвученной в деле руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и данных, озвученных при снятии депутатской неприкосновенности с Савченко.

"Другими данными мы оперировать пока не можем", - сказал Соловей.

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Он отметил, что допрос на полиграфе пройдет в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, будет закрытым (при участии только Савченко и эксперта) и продлится не более 3-4 часов.

"Надежда, как она заявляла ранее, и сейчас она подтвердила, уверена, что полиграф пройдет положительно для нас. И предварительно мы уже обсуждали моменты, что мы будем делать дальше", - сказал защитник.

Поделиться этими планами Соловей не захотел:

"Пусть это пока будет тайна".

Он добавил, что 10 апреля посетил Савченко в СИЗО и поздравил ее с Пасхой.

"Надежда похудела. Потеряла 11 кг и сейчас весит 70 кг. Но достаточно бодро все равно держится. Она регулярно проходит осмотры у врача в СИЗО", - подытожил Соловей.

Ранее он сообщал, что 10 апреля в квартире Савченко проходит обыск.