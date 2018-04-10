В СБУ рассказали об обысках в квартире Савченко

В пресс-центре СБУ заявили, что в рамках расследования уголовного производства в отношении Савченко фактически ежедневно проводятся какие-то следственные действия.

В квартире внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко в рамках следственных действий проводится обыск.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, отвечая на вопрос относительно информации об обыске в квартире депутата.

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Она отметила, что в рамках расследования уголовного производства в отношении Савченко фактически ежедневно проходят определенные следственные действия.

«Продолжаются следственные действия, в рамках которых проходят обыски и многие другие вещи», - сказала Гитлянская.

При этом мать Савченко в эфире телеканала NewsOne сообщила, что обыски уже завершились.

"Правоохранители ушли из квартиры в 11 утра, обыск длился 2 часа. Искали оружие, наверное, думали, что здесь гранатометы есть", - сказала она.

Мария Савченко добавила, что изъяли пистолет, Надежды Савченко подарили, и пули к пистолету. "И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, задержанного на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.