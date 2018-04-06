В ЕП настаивают на отмене требования обязательного е-декларирования для общественных активистов в Украине

В Европарламенте выражают большую обеспокоенность по поводу обязанности подачи е-декларации активистами и иностранными членами наблюдательных советов госпредприятий.

Депутат Европейского парламента от Литвы Лайма Андрикене, которая в рамках визита в Украину возглавляет делегацию комитета Европейского парламента по иностранным делам, настаивает на необходимости отмены требования закона о предоставлении электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

"Еще один важный вопрос, который давно требует решения - это необходимость общественным активистам заполнять и подавать электронные декларации. Нас очень беспокоит этот вопрос. Это требование должно быть снято для того, чтобы позволить гражданскому обществу выполнять свою роль - роль общества, которое следит за надлежащим развитием демократии без излишнего вмешательства, без лишних препятствий", - заявила Андрикене.

"Международные партнеры также должны иметь возможность участвовать в работе наблюдательных советов, осуществляющих контроль за работой государственных предприятий", - сказала евродепутат.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Читайте такжеРада провалила отмену е-деклараций для антикоррупционеров

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронной декларации представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о предоставлении общественными активистами е-деклараций.

3 апреля ВР отказалась включить в повестку дня 4 законопроекта о е-декларировании для общественных активистов. Речь идет о двух законопроектах, авторами которых являются лидер фракции «БПП» Артур Герасимов и народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко (№8120 и №8120-1) - ими предлагалось отложить предоставление е-деклараций антикоррупционерами, и еще два депутатских законопроекта, одним из авторов которого является председатель ВР Андрей Парубий, (№8209 и №8209-1).

Также 3 апреля ВР отклонила два законопроекта о е-декларировании для общественных активистов - президентский законопроект (№6674) и внесенный народными депутатами из фракции ВО «Батькивщина» (№6271).

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о возможности отмены требования закона о предоставлении электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний в апреле-мае после встречи с активистами. Она отмечает необходимость нахождения доверия между депутатами и активистами, чтобы отменить требование подачи электронной декларации.