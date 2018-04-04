Комитет Рады поддержал законопроекты об отмене е-деклараций для антикоррупционеров

Большинство членов комитета предложили парламенту принять в первом чтении законопроекты №8209 и №8209-1.

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроекты, касающиеся отмены или отсрочки представление е-деклараций для общественных деятелей-антикоррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, большинство членов комитета предложили парламенту принять в первом чтении законопроекты №8209 и №8209-1.

Как известно, вчера парламент отказался включить в повестку дня и рассмотреть данные законопроекты.

Кроме того, для их рассмотрения необходимо было решение комитета.

Теперь такое решение есть, и парламент, если на это будет политическая воля, сможет в соответствии с регламентом включить в повестку дня и рассмотреть данные законопроекты.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года подать первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларирования.

3 апреля ВР отказалась включить в повестку дня 4 законопроекта по электронному декларированию для общественных активистов. Речь идет о двух законопроектах, авторами которых являются лидер фракции «БПП» Артур Герасимов и народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко (№8120 и №8120-1) - ими предлагалось отложить представление е-деклараций антикоррупционерами, и еще два депутатских законопроекта, одним из авторов которого является председатель ВР Андрей Парубий (№8209 и №8209-1).

Также 3 апреля ВР отклонила два законопроекта о е-декларировании для общественных активистов - президентский законопроект (№6674) и внесенный народными депутатами из фракции ВО «Батькивщина» (№6271).