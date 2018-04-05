МИД России вручил ноту протеста украинскому поверенному в связи с арестом судна "Норд"

Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения "незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу".

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд" из оккупированного Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в РФ. Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", - сказала Захарова.

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По ее словам, представителю украинской стороны указали, что российские моряки содержатся в нечеловеческих условиях, к ним не допускаются российские консульские сотрудники.

"Заявлено, что подобные действия не соответствуют положению договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года и являются грубым нарушением соглашения между Комитетом РФ по рыболовству и Госкомитететом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993 года", - сказала Захарова.

Она заявила, что российская сторона потребовала незамедлительного освобождения "незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу" и недопущения "подобны провокаций в будущем".

Она также возмущена, что капитан судна оправлен сотрудниками СБУ в Херсон.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что требуют от Украины освободить экипаж судна.

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что 31 марта капитану судна "Норд" - гражданину Украины - объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда и выезда на/с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.