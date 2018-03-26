В Азовском море пограничники задержали крымское судно под российским флагом (видео)

На борту находился экипаж из 10 человек. Сейчас задержанное судно отконвоировано к порту Бердянска.

Вчера корабль морской охраны Государственной пограничной службы Украины в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.

Как сообщается на сайте ГПСУ, на борту находился экипаж из 10 человек.

"Судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме того, члены судокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г. Керчь", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанное судно с судокомандой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных.

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Кроме того, отметили пограничники, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По факту выявления правонарушения проинформированы подразделения прокуратуры, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов судокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (речь идет о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее).

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