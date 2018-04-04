Сытник VS Холодницкий: молчаливая «дуэль» руководителей САП и НАБУ в Раде (фоторепортаж)

На заседание Сытник и Холодницкий пришли вместе, впрочем их выражения лиц и жесты говорят больше, чем тысячи слов, сказанных за полтора часа парламентских слушаний.

Верховная Рада Украины 4 апреля 2018 года заслушивала заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, между которыми в последнее время обострился конфликт.

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На заседание Сытник и Холодницкий пришли вместе, впрочем их выражения лиц и жесты говорят больше, чем тысячи слов, сказанных за полтора часа парламентских слушаний.

Первым слово взял руководитель САП, который заявил, что значительной проблемой в новых структурах прокуратуры является утечка информации относительно определенных следственных и розыскных действий, и напомнил о появлении журналистов во время задержаний в резонансных делах.

В частности, Холодницкий заявил, что неоднократно обращался и к Сытнику, и к общественному контролю по поводу странного совпадения, когда при задержании «в расследовании резонансных дел журналисты странным образом появляются в Феофании, когда при задержании одного из бывших народных депутатов случайно появляются некоторые другие лица и делают стрим, который не должен быть. Меня этот вопрос смущал и смущает до сих пор».

При этом руководитель САП пожаловался, что его пытаются дискредитировать уже два года, указывая на то, что "какой-то не такой".

Вместе с тем Холодницкий во время выступления заявил, что видит своим преемником на посту руководителя САП народного депутата Украины Сергея Лещенко, отвечая на вопросы последнего.

При этом он извинился за нецензурную брань и выступил «за» заслушивание всех фрагментов записей из его кабинета, рассекреченных Национальным антикоррупционным бюро перед самым началом заседания Рады.

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Не обошлось и без скандала во время выступления Холодницкого. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко начал обвинять Холодницкого в злоупотреблении служебным положением и других нарушениях. На что глава САП парировал: "А вопрос будет?", чем вызвал смех в зале ВР. Ляшко же повторил: "Что вам не хватает для полного счастья?". "Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотереях, Олег Валерьевич", - ответил Холодницкий, снова вызвав смех и аплодисменты в зале, намекая на имущество и лотерейные успехи главного «радикала».

Дальше же выступление начал Сытник. Директор НАБУ в первую очередь заявил, что никакого конфликта между его ведомством и САП нет, отметив, что "создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры спасло Национальное антикоррупционное бюро от надзора Генеральной прокуратуры Украины".

При этом он заверил, что сейчас происходит нормальная штатная работа детективов и прокуроров, однако заявил, что они не могут замалчивать факты об определенных противоправных действиях любого".

Также Сытник пожаловался, что НАБУ не хватает ресурсов для расследования коррупции в оборонном секторе, добавив, что каждое уголовное производство в отношении коррупционных преступлений в «оборонке» сопровождается комментариями, якобы НАБУ разваливает государство.

Вместе с тем уже после выступлений Сытника и Холодницького спикер Рады Андрей Парубий заявил, что с участием руководителей САП и НАБУ в парламенте состоялся «эмоциональный разговор», отметив, что «чрезвычайно важным является диалог между ВРУ и руководителями созданных антикоррупционных органов».

Как сообщал УНИАН, 20 марта 2018 года стало известно, что в офисе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нашли аппаратуру для прослушивания разговоров - "жучки" были закреплены на стенке аквариума в его кабинете.

Позже ряд СМИ написали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого.

30 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обратились к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.