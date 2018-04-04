Глава САП Холодницкий в Раде: господин Лещенко, преемником я вижу Вас

13:27, 04 апреля 2018
Политика
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Холодницкий сегодня выступил перед нардепами в Раде / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий заявил во время выступления в Верховной Раде.

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Так он ответил на вопрос Лещенко о том, кого он видит своим преемником после завершения расследования.

"Господин Лещенко, преемником я вижу Вас", - заявил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Уголовное производство против Холодницкого расследуется по статье 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного кодекса Украины, а также по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

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Теги: #Назар Холодницкий#Сергей Лещенко