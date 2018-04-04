Глава САП Холодницкий в Раде: господин Лещенко, преемником я вижу Вас

Так Холодницкий ответил на вопрос Лещенко о том, кого он видит на посту главы САП после завершения следствия в отношении действующего руководителя.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий видит своим преемником на посту руководителя САП народного депутата Украины Сергея Лещенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий заявил во время выступления в Верховной Раде.

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Так он ответил на вопрос Лещенко о том, кого он видит своим преемником после завершения расследования.

"Господин Лещенко, преемником я вижу Вас", - заявил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Уголовное производство против Холодницкого расследуется по статье 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного кодекса Украины, а также по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).