Сытник: никакого конфликта между НАБУ и САП нет

По словам Артема Сытника, есть лишь "определенное уголовное производство, есть определенные материалы, которые переданы в компетентные органы".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что конфликта между НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Никакого конфликта между антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой нет", - заявил он.

"Есть определенное уголовное производство, есть определенные материалы, которые переданы в компетентные органы", - добавил Сытник.

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Также он заявил, что "создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры спасло Национальное антикоррупционное бюро от надзора Генеральной прокуратуры Украины".

Как сообщал УНИАН, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Уголовное производство против Холодницкого расследуется по ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного кодекса Украины, а также по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

3 апреля Луценко решил поручить расследование уголовного производства против Холодницкого Генеральной инспекции Генпрокуратуры, таким образом забрав это дело у Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.