Сорос убежден, что у Украины не было шансов удержать Крым

Об этом заявил американский финансист и меценат Джордж Сорос в интервью программе "Шустер LIVE", пишет Gordonua.

"Думаю, нет (не могла удержать. – ред.). Потому что Украина, новая Украина, противостояла путинской России. Если говорить о грубой военной силе, новая Украина практически не имела сил для обороны. Поскольку именно те войска, которые должны были встать на защиту Украины, стреляли в людей. Потому надежды на них не было", - сказал Сорос.

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Он отметил, что новые украинские власти могли отдать крымским военным приказ стрелять, но "не могли обеспечить его выполнение".

"Именно поэтому возникла неразбериха, и российскому перевороту в Крыму практически не было оказано сопротивление", - отметил меценат.

Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Этому предшествовал захват украинских воинских частей и кораблей так называемой "самообороной" и российскими военными.