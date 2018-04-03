Холодницкий опроверг обвинения по «сливу» информации Труханову: никогда в жизни с ним не общался

По словам главы САП, он обсуждал дело мэра Одессы, используя к«прокурорский жаргон».

Глава САП Назар Холодницкий утверждает, что никогда в жизни не общался с мэром Одессы Геннадием Трухановым и его заместителем Павлом Вугельманом, и не предоставлял им никакой информации по открытому против них уголовному делу.

Такое заявление глава САП сделал в интервью «Украинской правде», комментируя обвинения в свой адрес со стороны директора НАБУ Артема Сытника.

«Я с Трухановым в жизни ни разу не общался. Так и запишите жирным шрифтом: Холодницкий ни разу в жизни не общался ни с Трухановым, ни с Вугельманом, ни с кем другим из задержанных», - заявил Холодницкий.

Читайте такжеХолодницкий будет просить отстранить его от должности на время расследования

Глава САП подчеркнул, что подозрение Труханову было подписано им лично.

«А Сытник рассказывает... Феерическое интервью. Оказывается, я Труханову рассказал. А я ни разу не общался ни с ним, ни с его адвокатами – ни с кем», - прокомментировал Холодницкий недавнее интервью Артема Сытника ZN.UA.

«Знаете, когда Труханова задержали, то его в тот же день в суд почему-то не привезли. Я звоню в НАБУ и спрашиваю, в чем дело. Знаете, что мне говорят? "У нас машина поломана", - рассказал прокурор.

По словам Холодницкого, тогда у него возникло впечатление, что следствие по делу Труханова будут затягивать.

Он также отметил, что обсуждал дело Труханова, прибегая к «прокурорскому жаргону», но это не указывает на то, что он пытался вывести Труханова из дела.

«Я вам объясню, как у нас происходит процесс. Всегда прокурор, когда обсуждает дело, кому какие подозрения и тому подобное, то он должен каждому фигуранту расписать его роль. Есть прокурорский жаргон: "А что там, можно его вывести как-то?". То есть я как прокурор должен думать не только с позиции обвинения, но и понимать, что в суде будет говорить защита. Как она будет "выводить" фигуранта по делу», - подчеркнул глава САП.

По его словам, подобное обсуждение – это рабочий момент, но смотреть нужно на действия.

Напомним, 27 марта генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого. 30 марта, Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директор НАБУ Артем Сытник в интервью ZN.UA рассказал, что уголовное производство в отношении Холодницкого было открыто после подтверждения информации о препятствовании им расследованию ряда уголовных дел.

По его словам, следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. У НАБУ долгое время не было доказательств в отношении главы САП, но в одном из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения».

«В деле о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник.

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе информации относительно обысков, которые готовятся, тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».