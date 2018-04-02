Скандальная квартира и свадебный подарок: Лещенко показал свою декларацию с миллионным доходом

13:29, 02 апреля 2018
Политика
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Депутат Лещенко заработал за год 1,4 млн гривень, его жена - 1,7 млн гривень / facebook.com/nastia.dj.ua

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации,  234 000 гривень дохода Лещенко составила депутатская зарплата, 253 000 гривень - обеспечение депутатской деятельности, 315 000 гривень - роялти от компаний "Брайт Стар Паблишинг" и "Издательский дом "Медиа-ДК", 304 000 гривень - гонорары от телерадикомпании "Люкс", 58 000 гривень - гонорары от "Лаборатории законодательных инициатив", 21 000 гривень - гонорар от американского журнала Foreign Policy и 3 тыс. гривень - от британского сайта Open Democracy.

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Также 119 000 гривень задекларированы, как свадебный подарок.

Топольская задекларировала 1 600 гривень дохода от предпринимательской деятельности и 41 000 гривень зарплаты в компании "Украинская корпорация "Телевидение и радиовещание "Ютар".

Наличными Лещенко задекларировал 3 000 евро и 8 000 долларов, а вкладов в банках ни у него, ни у жены нет.

Кроме того, депутат владеет квартирой в Киеве (куплена в 2016 году за 7,6 млн гривень), имеет 33% прав на еще одну квартиру, а также бесплатно пользуется комнатой.

Топольская арендует квартиру в Киеве, а также владеет земельным участком и жилым домом в пгт Фащевка (подконтрольная боевикам территория Луганской области).

У Лещенко есть автомобиль Volkswagen Golf 2014 года выпуска, у жены транспортных средств нет.

Депутат задекларировал авторское право на книги "Американская сага Павла Лазаренко" и "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича", а Топольская - права на торговую марку "Настя Диджей".

Кроме того, в 2017 году Лещенко приобрел авторское право на книгу на норвежском языке "Подъем и падение олигархов".

В 2017 году он выплатил 377 000 гривень основательнице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле в счет основной суммы займа.

Любопытно, что за 2014 год Лещенко задекларировал 1,3 млн гривен доходов, за 2015 год - 204 тыс. гривень, а за 2016 год - 4,5 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября 2016 года СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева. 7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента". Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры.

Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины. 10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева. 19 сентября директор НАБУ сообщил, из каких источников Лещенко получил средства на приобретение элитной квартиры.

«Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равняется 1 млн 998 тыс. – снятые средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольской. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник. Также он заявил, что во время проверки по поводу приобретения Лещенко квартиры выявлены признаки админправонарушений.

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Теги: #е-декларации#квартира Лещенко