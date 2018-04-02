Скандальная квартира и свадебный подарок: Лещенко показал свою декларацию с миллионным доходом

Задекларировал депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко,1,4 млн гривен дохода за 2017 год. Также в прошлом году его жена Анастасия Топольская заработала 1,7 млн гривен.

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко задекларировал 1,4 млн гривен доходов, его жена Анастасия Топольская - 1,7 млн гривен доходов за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, 234 000 гривень дохода Лещенко составила депутатская зарплата, 253 000 гривень - обеспечение депутатской деятельности, 315 000 гривень - роялти от компаний "Брайт Стар Паблишинг" и "Издательский дом "Медиа-ДК", 304 000 гривень - гонорары от телерадикомпании "Люкс", 58 000 гривень - гонорары от "Лаборатории законодательных инициатив", 21 000 гривень - гонорар от американского журнала Foreign Policy и 3 тыс. гривень - от британского сайта Open Democracy.

Читайте такжеЗавтра ВР должна рассмотреть отмену е-декларирования для общественных активистов

Также 119 000 гривень задекларированы, как свадебный подарок.

Топольская задекларировала 1 600 гривень дохода от предпринимательской деятельности и 41 000 гривень зарплаты в компании "Украинская корпорация "Телевидение и радиовещание "Ютар".

Наличными Лещенко задекларировал 3 000 евро и 8 000 долларов, а вкладов в банках ни у него, ни у жены нет.

Кроме того, депутат владеет квартирой в Киеве (куплена в 2016 году за 7,6 млн гривень), имеет 33% прав на еще одну квартиру, а также бесплатно пользуется комнатой.

Топольская арендует квартиру в Киеве, а также владеет земельным участком и жилым домом в пгт Фащевка (подконтрольная боевикам территория Луганской области).

У Лещенко есть автомобиль Volkswagen Golf 2014 года выпуска, у жены транспортных средств нет.

Депутат задекларировал авторское право на книги "Американская сага Павла Лазаренко" и "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича", а Топольская - права на торговую марку "Настя Диджей".

Кроме того, в 2017 году Лещенко приобрел авторское право на книгу на норвежском языке "Подъем и падение олигархов".

В 2017 году он выплатил 377 000 гривень основательнице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле в счет основной суммы займа.

Любопытно, что за 2014 год Лещенко задекларировал 1,3 млн гривен доходов, за 2015 год - 204 тыс. гривень, а за 2016 год - 4,5 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября 2016 года СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева. 7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента". Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры.

Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины. 10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева. 19 сентября директор НАБУ сообщил, из каких источников Лещенко получил средства на приобретение элитной квартиры.

«Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равняется 1 млн 998 тыс. – снятые средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольской. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник. Также он заявил, что во время проверки по поводу приобретения Лещенко квартиры выявлены признаки админправонарушений.