В ЦИК сомневаются, что до 10 ноября смогут установить результаты выборов по партийным спискам

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский не исключает, что ЦИК не сможет установить официальные результаты внеочередных парламентских выборов по партийным спискам в отведенные законом сроки - до 10 ноября – из-за ситуации в 59-й окружной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, об этом Охендовский заявил на встрече с делегацией Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе с заместителем главы миссии по наблюдению за внеочередными выборами народных депутатов 26 октября 2014 года Штефаном Краузе 6 ноября.

"К сожалению, на данный момент мы не можем уверенно исключать ситуацию, которая может произойти впервые в истории украинских выборов, когда в установленный законом срок – 10 ноября – Комиссия не будет иметь оснований и возможности установить и объявить результаты выборов в ОМИО. Мы вполне осознаем, что это может квалифицироваться как бездеятельность Центральной избирательной комиссии. Однако, с другой стороны, мы ни в коем случае не допустим игнорирования голосов избирателей, которые были законно отданы за кандидатов от политических партий, независимо от их названий. Но это, конечно, худший из возможных сценариев. Надеюсь, что его удастся избежать. И те люди, которые сейчас блокируют роботу ОИК, считая себя патриотами Украины, наконец поймут, что в действительности они совершают абсолютно антигосударственные и антиукраинские действия, и прекратят их, дав возможность окружной избирательной комиссии установить итоги голосования в ОИО № 59 как по партийным спискам, так и за кандидатов в одномандатном избирательном округе в установленный законом срок", – подчеркнул Охендовский.

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Он информировал официальных наблюдателей о ситуации, которая сложилась с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 59, отметив, что на одиннадцатый день со дня выборов этот округ является самой большой проблемой для Комиссии. С 3 ноября работа этой комиссии остается заблокированной неустановленными военизированными формированиями, которые оказывают на нее давление в интересах одного из кандидатов в народные депутаты, который не желает согласиться со своим вторым местом на выборах по итогам уже обработанных протоколов.

"ЦИК неоднократно выражал обеспокоенность возможными действиями таких военизированных – с одной стороны хорошо вооруженных, а с другой неподконтрольных государству – формирований во время этих выборов. К сожалению, сейчас их противозаконные действия стали реальностью", - отметил Охендовский.

Вместе с тем, по его словам, после дня голосования 9 членов ОИК ОИО № 59 допустили ряд грубых нарушений законодательства. В частности, они препятствовали принятию присяги вновь назначенными членами окружной комиссии и выехали в Центральную избирательную комиссию, не закончив обработку протоколов участковых избирательных комиссий и не составив в установленном порядке протоколы об итогах голосования. Все это привело к решению Комиссии о досрочном прекращении полномочий 9 членов ОИК.

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«К сожалению, но уже совсем не удивительно для нас, решением Киевского апелляционного административного суда постановление ЦИК о досрочном прекращении полномочий 9 членов ОИК ОИО № 59 было отменено. Мы абсолютно убеждены, что постановление является законным, а решение суда первой инстанции принято, мягко говоря, без достаточного изучения всех обстоятельств дела. Именно поэтому Комиссия подала апелляционную жалобу на это судебное решение, которое, конечно, еще не вступило в законную силу. Жалоба ЦИК рассматривалась сегодня, но Высший административный суд по этому делу объявил перерыв до 7 ноября. Надеемся, что законность и справедливость Высшим административным судом будет завтра восстановлена, а противозаконное решение суда первой инстанции – отменено», - информировал председатель ЦИК.

По его словам, сейчас указанная ОИК работает в законном составе.

«ЦИК вместе с МВД и СБУ принимает все меры, чтобы окружная избирательная комиссия уже в ближайшее время смогла завершить обработку протоколов УИК и ввела данные о их содержании в ЕИАС "Выборы», – отметил Охендовский.

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"Упомянутые военизированные формирования препятствуют не только работе ОИК, но и физическому попаданию в ОИК членов участковых избирательных комиссий. Поэтому, чтобы обеспечить их присутствие на заседании окружной избирательной комиссии и законную передачу протоколов УИК в ОИК, тоже будут приниматься соответствующие меры", - подчеркнул Охендовский.

Кроме того, как отметил председатель ЦИК, поездка 9 членов этой комиссии в Киев длилась почти полтора суток. Доставленные ими в ЦИК и безотлагательно возвращенные ею окружной избирательной комиссии протоколы УИВК содержали ряд ошибок и неточностей. Поэтому может возникнуть необходимость повторного подсчета голосов избирателей на отдельных участках ОИО № 59.

«Понятно, что это станет возможным лишь при условии нормальной и безопасной работы членов ОИК. Понятно, что итоги голосования в одномандатном избирательном округе и результаты таких выборов в ОИО не могут быть установлены без проведения всех необходимых предусмотренных законом процедур», - сказал председатель ЦИК.

"Также следует отметить, что пока не будет составлен протокол ОИК об итогах голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах этого ОИО, ЦИК может быть лишена возможности установить результаты выборов по всей стране. Такова цена военно-политических провокаций относительно итогов голосования в 59-ом округе", - заметил Охендовский.

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Как сообщал УНИАН, ОИК №59 остается единственной в Украине комиссией, где еще не подсчитано 100% голосов избирателей на парламентских выборах 26 октября.

Противостояние в 59-ом округе развернулось между кандидатами в народные депутаты Валентином Манько и Сергеем Сажко.

На сегодняшний день, по данным ЦИК, уже обработаны данные 89,18% электронных протоколов об итогах голосования по партийным спискам в округе №59.