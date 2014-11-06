ОИК № 59 заработала - ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

По состоянию на этот час к системе "Выборы" введена информация из 2-х участков общегосударственного многомандатного избирательного округа. Таким образом, обработано 85,58% электронных протоколов об итогах голосования в 59-м округе. Также введена информация об итогах голосования с 1-го участка одномандатного избирательного округа. Таким образом, по мажоритарке обработано 83,78% электронных протоколов.

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Сейчас ЦИК осталось получить информацию об итогах голосования за партии от 16 УИК и за мажоритарщиков от 18 УИК.

Как отметили в пресс-службе ЦИК, комиссия ожидает окончательное ввода информации от 59 окружкома в течение ближайших нескольких дней.

Как сообщал УНИАН, работа окружной избирательной комиссии № 59 (Донецкая область) была заблокирована неизвестными вооруженными людьми.