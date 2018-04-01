В Украине завершилось декларирование за 2017 год: НАПК констатировало низкую организованность чиновников

Ведомство констатирует, что очередной год подряд «субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, созданию черновиков, проверке срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и тому подобное».

31 марта 2018 года завершился очередной этап представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, по состоянию на 24 час 00 минут в Реестр подано 816509 ежегодных деклараций по 2017 год.

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«Мы поздравляем всех субъектов декларирования, которые ответственно отнеслись к выполнению своего долга и успешно и своевременно подали декларацию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за 3 месяца, пока продолжался очередной этап декларирования, сотрудниками Национального агентства было принято более 157 000 звонков субъектов декларирования, обработано около 418 000 электронных писем по техническим вопросам, в том числе 400 000 писем по изменению ЭЦП и почтового ящика, предоставлены консультации 20 000 лицам в том числе и в рамках работы оперативного штаба, проведено 58 тренингов для субъектов декларирования.

«Основные проблемы с которыми столкнулись субъекты - заковыристые пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие», – сообщает НАПК.

Ведомство констатирует, что очередной год подряд «субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, созданию черновиков, проверке срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и тому подобное».

Сейчас Национальное агентство, в частности его уполномоченных лиц, ждет работа по проверке поданных деклараций.