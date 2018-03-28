Парубий предложил принять решение об отмене е-декларирования для антикоррупционеров после дедлайна

1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии по скандальному закону.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает 3 апреля принять решение о снятии обязательства о предоставлении электронных деклараций общественными активистами несмотря на то, что 1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии.

Об этом говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

«Андрей Парубий выразил инициативу рассмотреть вопрос об отмене процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи за непредоставление ими электронных деклараций первым вопросом повестки дня парламента на следующей сессионной неделе», - говорится в сообщении.

В частности, Парубий во время совещания председателей и представителей фракций и групп Верховной Рады Украины выступил с инициативой, чтобы «первым вопросом повестки дня заседания Верховной Рады Украины во вторник, 3 апреля, был вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи о непредоставлении, или несвоевременном предоставлении электронной декларации общественными активистами».

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«Сегодня во время совещания председателей и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы совместно вышли на положительное решение в декриминализации статьи о непредоставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов», - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что Верховная Рада должна как можно скорее снять обязательство о предоставлении электронных деклараций с общественных активистов, поскольку распространение этого требования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины.

«1 апреля истекает срок подачи общественными активистами деклараций об имущественном состоянии. Украинская власть не выполнила взятого ею обязательства. Неспособность отменить распространение требования, установленного для государственных служащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским устремлениям Украины и настоятельным рекомендациям Украины от международных партнеров, в том числе ЕС (в частности в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима), Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ», - подчеркнул Хан.

*** 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, экспертов и других лиц, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларировании.

8 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".

Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

6 февраля Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку парламентом данной инициативы.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Сегодня, 28 марта, Порошенко снова призвал Верховную Раду снять обязательство о предоставлении электронных деклараций с общественных активистов.