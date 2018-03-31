Заработал больше Порошенко: Гройсман задекларировал 17,1 миллионов гривень доходов за 2017 год

Это на 2,7 миллиона больше, чем за предыдущий год.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 17,1 миллион гривень доходов за 2017 год.

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, Гройсман подал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 год.

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Отмечается, что общая сумма начисленного дохода главы правительства в 2017 году составила 17 102 320 грн (начисленный доход в 2016 году составил 15 801 536 грн).

Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы на посту премьер-министра – свыше 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5 150 000 грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) – 8 797 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 2 719 044 грн.

«В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит руководителю правительства», - подчеркнули в Департаменте.

Как сообщал УНИАН, согласно декларации Петра Порошенко, общая сумма доходов, полученных президентом по 2017 год составляет 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую он перечисляет на благотворительные цели.