В коалицию могут войти депутатские группы - Ковальчук

Однако это не касается депутатов, которые голосовали за законы "16 января" - их в коалицию не примут.

Об этом в эфире 5 канала сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Виталий Ковальчук.

"Мы указали, что членами будущей коалиции должны быть депутатские фракции. И на сегодня уже проводим дискуссию, что членами коалиции могут быть депутатские группы", - сказал он.

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Также Ковальчук отметил, что текст коалиционного соглашения может быть полностью согласован до конца следующей недели.

По его словам, коалиция будет создана после получения народными депутатами своих полномочий.

"Для начала может быть окончательно согласован текст коалиционного соглашения, и уже с пониманием этого, после того, как народные депутаты вступят в полномочия, может быть создана коалиция", - добавил он