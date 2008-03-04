Яценюк напомнил, что через 9 дней судьба нардепов будет в других руках

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 13 марта вполне имеет право начать консультации о роспуске Верховной Рады VІ созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Если политические силы не понимают необходимости зайти в зал и самостоятельно решить судьбу парламента, то, к большому сожалению, судьба парламента через определенный период времени, а это 13-го числа, уже будет в других руках», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он отказался комментировать заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ по этому поводу. Он объяснил это тем, что может комментировать только собственные заявления и заявления парламента.

«Все остальное, кто там что комментирует, это их право, пусть они и комментируют. А мы сами разберемся», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что депутаты все-таки придут к согласию, и работа ВР будет разблокирована.

«Политическое сознание должно работать», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Р.БОГАТЫРЁВА заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может начать консультации по роспуску парламента, если Верховная Рада Украины в ближайшие дни не возобновит свою работу.

“Ввиду роста угроз национальной безопасности, кризиса политических сил в парламенте, неготовности парламентско-правительственной коалиции предложить действенный и мотивированный план стабилизации работы парламента и правительства, Президент Украины сохраняет за собой право, в соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады Украины, принять решение о проведении консультаций с политическими силами относительно перспективы продолжения полномочий Верховной Рады Украины этого созыва”, - заявила секретарь СНБО.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, такое решение может быть принято Президентом, если в ближайшие дни работа парламента не будет разблокирована и он не начнет выполнять свои конституционные обязательства.