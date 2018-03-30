Топливная схема в Минобороны: НАБУ завершило расследование за хищение более 149 миллионов гривень

28 марта подозреваемым и их защитникам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства обороны за хищение более 149 миллионов гривень во время закупки топлива для нужд военного ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отметили в НАБУ, 28 марта 2018 года этим лицам и их защитникам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В частности сообщается, что заместитель министра обороны, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Читайте такжеПолторак заявил о готовности уйти в отставку из-за "топливной" схемы в Минобороны

"Фактический владелец коммерческого предприятия, поставлявшего топливо для Министерства обороны, подозревается в совершении преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ", - добавили в НАБУ.

В Антикоррупционном бюро напомнили, что по данным следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам МОУ организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между МОУ и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств Государственного бюджета Украины на общую сумму свыше 1 млрд грн.

"Согласно данным досудебного расследования, в течение июня-августа 2016 года при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений к договорам о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым была безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной стоимости. Вследствие этого в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Вместе с тем, в рамках расследования было принято решение о выделении в отдельное производство материалов в отношении двух других подозреваемых - представителя и номинального директора коммерческого предприятия, которые сейчас находятся в международном розыске. Детективы НАБУ и прокуроры САП подали ходатайство о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (так называемое «заочное расследование») в отношении этих лиц.

Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

11 октября 2017 года НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам Минобороны, в том числе и заместителю министра. 16 октября были задержаны собственники предприятия, которое поставляло топливо для МОУ.