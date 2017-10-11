Заместителя Полторака задержали из-за "топливной" схемы на 149 миллионов гривень

Заместитель министра обороны и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны уличены в растрате более 149 млн грн.

Читайте такжеВ ВСУ показали новые туфли для военных (фото)Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро, сегодня детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры «осуществили ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек.

Задержание произошло в рамках расследования коррупционной схемы при закупке топлива для Минобороны.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам Министерства обороны организовал процедуру открытых торгов на закупку топлива. 26 апреля 2016 комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 министерство и победитель заключили 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет государственных средств на общую сумму более 1 млрд грн.

«В течение июня-августа 2016 при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, в соответствии с которыми безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн», - сообщает НАБУ.

Должностным лицам Министерства обороны инкриминируется предварительный сговор с представителями коммерческого предприятия (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании для задержанных меры пресечения и установлении других возможных соучастников.