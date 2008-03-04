Тарасюк думает, что ПР и КПУ получили сигнал из Москвы

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК не исключает, что Партия регионов и КПУ блокируют работу ВР по указанию Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Почему они заняли такую позицию по ПДЧ и вообще по НАТО… Поступила команда из Москвы: ГУАМ - это плохо, нужно валить и не ратифицировать, другой раз поступила команда из Москвы: НАТО - это плохо, ПДЧ – тем более», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его убеждению, проблема Украины заключается в том, что «у нас очень мощная «пятая колонна», которая думает не об интересах собственного государства, а как угодить соседу».

Б.ТАРАСЮК напомнил, что в парламенте пятого созыва Партия регионов, КПУ и СПУ отказывались ратифицировать уставные документы ГУАМ, невзирая на то, что Украина была инициатором создания этой организации.

В то же время, заметил он, у Грузии больше шансов присоединиться к Плану действий по членству в НАТО с точки зрения единства ее политических элит, но, по его мнению, Альянс не готов к этому.

По словам Б.ТАРАСЮКА, в Украине наоборот: «Украина имеет больше шансов получить поддержку со стороны Альянса, но политикум и общество расколото по этому вопросу». По его мнению, как в Украине, так и в Грузии реально вопрос о присоединении к ПДЧ в НАТО может возникнуть через несколько лет.