Российское ТВ показало 15-летних школьников с автоматами, которые служат на стороне боевиков (видео)

В частности, российский телевизионный канал "Россия 1" показал сюжет о подростках, которые воюют на стороне боевиков. Как говорится в сюжете, одного из школьников приняли на службу по просьбе отца, одного из командиров "ополченцев". Парень пока не воюет, но уже руководит отрядом обеспечения. Другой несовершеннолетний солдат заведующий оружейным складом и постоянно ходит с автоматом Калашникова, сообщает ТСН.

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Вчерашним школьникам из-за пропаганды боевиков друзей заменили командиры батальонов, а в школе они вроде бы учатся дистанционно.

Этих ребят завербовали боевики-осетины из батальона "Восток", который подчиняется "ДНР". Сами боевики называют детей с оружием в руках "будущим поколениям".