В Счастье прибыли военные РФ с танками, а под Дебальцевым бойцов АТО атакуют "казаки"

В район н.п. Счастье под Луганском прибыла смешанная батальонная тактическая группа (БТГ) российской армии.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В составе группы - до 50 единиц бронетехники, включая танки (усиленная танковая рота в составе БТГ).

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Также, по данным Тымчука, в рамках обстрелов ТЭС в районе н.п. Счастье российско-террористические войска нанесли удары по подъездным путям к ТЭС. При продолжении подобных обстрелов подвоз топлива для ТЭС может стать невозможным.

Зафиксирована и переброска на север Луганской области небольших тактических групп российских ВДВ численностью до роты, пишет эксперт.

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В районе Дебальцевского плацдарма (н. п. Чернухино) отмечается возрастание активности российско-террористических войск с переходом от тактики обстрелов к атакам позиций украинских войск, сообщает Тымчук. В составе атакующих групп в основном российские «казаки». Цель наступательных действий – прорыв обороны украинских войск с выходом на юго-западное направление. Украинские войска отражают атаки противника.