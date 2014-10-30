Боевики из минометов обстреляли автовокзал и ТЭЦ в Счастье – Москаль

В течение двух с половиной часов было совершено три минометных обстрела города - один в сторону теплоэлектростанции (которая обеспечивает электроэнергией значительную часть Луганщины, в том числе и подконтрольную боевикам территорию), один - автовокзала, еще один - лесничества.

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля, отметив, что жертв и значительных разрушений нет.

«На прошлой неделе в области было некоторое затишье, но с понедельника террористы снова взялись активно обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты с мирными гражданами», - сообщает Москаль.

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По его словам, 29 октября были обстреляны Станица Луганская, а также с. Светличное и пгт Тошковка Попасняннского района. Последние населенные пункты боевики обстреляли из систем залпового огня “Град”. В результате прямого попадания снарядов разрушены спортивный зал, столовая и выбиты окна в Тошковськой общеобразовательной школе.