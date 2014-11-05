В Украину прибыл генсек ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер прибыл в Украину.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине на своем Twitter.

«Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер посещает специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине», - сообщает СММ.

#OSCE Secretary General Lamberto Zannier visiting #OSCE_SMM to #Ukraine. Discussing SMM activities and challenges pic.twitter.com/BnpDqnhw9N - СММ ОБСЕ в Украине (@OSCE_SMM) November 5, 2014

Также в сообщении отмечается, что сейчас проходит обсуждение деятельности и проблем мониторинговой миссии.

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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ОБСЕ будет находиться с визитом в Украине 5 ноября. Планируется, что состоятся переговоры Дзаньера с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.