В Украину прибыл генсек ОБСЕ

13:13, 05 ноября 2014
Политика
0 0

В данный момент Дзаньер посещает специальную мониторинговую миссию в Украине.

Фото УНІАН

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер прибыл в Украину.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине на своем Twitter.

«Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер посещает специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине», - сообщает СММ.

Также в сообщении отмечается, что сейчас проходит обсуждение деятельности и проблем мониторинговой миссии.

Читайте такжеВ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине работает более 350 человек

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ОБСЕ будет находиться с визитом в Украине 5 ноября. Планируется, что состоятся переговоры Дзаньера с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter