Янукович дошел до точки кипения?

Партия регионов начнет акции протеста, если сегодня Верховная Рада не примет постановление, которое определит порядок вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Если сегодня в Верховной Раде не будет принято постановление по НАТО, которое будет определять порядок вступления Украины в НАТО, мы сегодня готовим обращение к украинскому народу и начинаем массовые акции протеста», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, другого выхода у Партии регионов нет.

Он отметил, что участники этих акций будут выражать протест против «насильственного подталкивания Украины в НАТО».

«Мы этого не допустим», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.