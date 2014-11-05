В "ЛНР" заявили, что приказ арестовывать женщин в кафе - просто толчок к нравственности

Об этом он заявил в эфире радиостанции Говорит Москва.

Ранее во время так называемого "народного суда" он заявил, что женщин в Луганске будут арестовывать за посещение развлекательных заведений, о чем будет отдан "особый приказ" патрулям.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" пообещали арестовывать и насиловать женщин за поход в кафе"Никто не говорит о запретах. А всего лишь о том, чтобы взглянули на самих себя. Никто никого арестовывать не собирается. "Суд" проводился над насильниками. Но крик подняли и шум из-за того, что женщинам не разрешат выпить дополнительную рюмку водки. Это не предложения были, не приказы. А всего лишь попытка подтолкнуть мысль человека к той позиции, что пора немного задуматься о нравственности", - отметил Мозговой.

"Патрулю будет дан особый приказ всех девушек арестовывать, которые будут находиться в кабаках", - заявил Мозговой на скандальном видео. Также от его соратников прозвучало предложение насиловать таких женщин, на что главарь бандыч ответил, что в этом "есть доля истины".