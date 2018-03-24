"Мощный и своевременный сигнал": Порошенко о выделении Украине финансовой помощи США

Порошенко поблагодарил США за выделение Украине $620 миллионов помощи.

Петр Порошенко поблагодарил Конгресс и президента США Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине $620,7 млн помощи.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Президент заверил, что с помощью США Украина продолжит укреплять свой оборонный потенциал.

"Это не только мощный и своевременный сигнал, который еще раз засвидетельствовал неизменную двухпартийную поддержку продвижения Украины путем демократических изменений, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашего государства, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость", – подчеркнул Порошенко.

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"Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – заявил он.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год размером в 1,3 триллиона долларов, который предусматривает финансовую помощь Украине.