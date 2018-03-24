"До встречи на свободе": Савченко после оглашения решения суда

Из Шевченковского суда столицы сняли усиленную охрану.

Объявление решения относительно избрания меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко длилось более часа.

Судья постановил оставить подозреваемую под стражей на время следствия, говорится в сюжете ТСН.

Вердиктом установлен срок пребывания в СИЗО до 20 мая текущего года. Выход судьи после завершения чтения решение сопроводил чей-то возглас: "Позор!". Сама Савченко, которую быстро в плотное кольцо взяли правоохранители, громко заявила, что не воспринимает решения суда, как законное. "Надо все-таки менять систему власти, если даже судей пугают полномочия народного депутата", - сказала она. И воскликнула на прощанье: "До встречи на свободе!".

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Из зала суда нардеп ушла в сопровождении конвоя. Присутствующих попросили быстро покинуть помещение, но перед тем журналисты успели спросить у защитников Савченко, планируют ли они оспаривать принятое решение. "Безусловно", - ответил один из них. "Обязательно", - одновременно с первым ответил другой адвокат. Уже на улице они подтвердили, что с подачей апелляционной жалобы медлить не будут.