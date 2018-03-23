Защита Савченко в понедельник намерена обжаловать решение суда о ее аресте

Адвокат Надежды Савченко сообщил, что депутат будет содержаться в СИЗО Службы безопасности Украины.

Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко в понедельник намерена обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева, который избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом заявил «112 Украина» ее адвокат Виктор Чевгуз.

«Обязательно подготовим апелляционные жалобы», - сказал он.

Также Чевгуз сообщил, что Савченко будут держать в СИЗО Службы безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня суд избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Кроме того, по словам судьи, следствие еще не провело весь комплекс следственных действий и не установило все обстоятельства и всех лиц - соучастников преступлений, а также не установлено место хранения орудий преступлений.

Судья отметил, что Савченко как депутат владеет огнестрельным оружием, что также стало аргументом для принятия такого решения.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.