Вера Савченко заявила, что временно возглавит партию сестры

Пока ее сестра будет находиться в СИЗО, Вера Савченко возглавит партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Пока Надежда Савченко будет находиться в СИЗО, ее партию «Общественно-политическая платформа» будет возглавлять младшая сестра Вера.

Как передает ZIK, об этом Вера Савченко заявила под зданием Шевченковского районного суда Киева, где ее сестре избирают меру пресечения.

Она заверила, что не обращалась за помощью к собратьям своей сестры, бойцам подразделения «Айдар». Мол, на это просто не было времени. Кроме того Вера подчеркнула: не знает на какой мере пресечения будет настаивать защита Надежды Савченко, однако она убеждена: прокуратура будет делать все, чтобы депутат пробыла в СИЗО как можно дольше.

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«Сейчас они хотят посадить ее на два месяца, дальше - будет еще на два, потом - на восемь. Я это все уже проходила в России», – подчеркнула Вера Савченко.

Также она отметила: пока ее сестра будет находиться в СИЗО, сама она возглавит партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Вместе с тем она посетовала, что после задержания Надежды состояние их матери «значительно ухудшилось».

«Она чувствует себя еще хуже, чем вчера. Тем более, завтра у нее день рождения – 80 лет. Это человек уже преклонного возраста, поэтому, конечно, ей тяжело это переживать, в плане здоровья», – рассказала Савченко-младшая.

Как сообщал ТСН, мама Надежды Савченко встретилась с дочерью 22 марта возле гостиницы "Киев" после того, как Верховная Рада дала разрешение на арест.

"Мужайся доченька, мужайся. За тобой народ Украины, но есть много продажных шкур. Продажных украинцев очень много. Я у них спрашивала: "Сколько вам за это заплатили?", - сказала женщина. Надежда попросила маму идти домой, а день рождения праздновать без нее, пока она еще побудет на работе".

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) ; ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Того же дня в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.