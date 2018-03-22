"Выборы Путина" в Крыму стали еще одним признаком агрессии РФ против Украины – миссия США при ОБСЕ

В США подчеркнули, что проведенные российской оккупационной властью выборы в Крыму не имеют законности.

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отмечает, что Соединенные Штаты Америки не признают выборы президента Российской Федерации, проведенные 18 марта в оккупированном Крыму.

Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщает американская миссия при ОБСЕ на своем сайте.

"Со времени вторжения и оккупации Крыма, Россия провела несколько раундов фиктивных выборов в Крыму в попытке подорвать суверенитет Украины и нарушить территориальную целостность Украины. Российская оккупационная власть организовывала эти противозаконные выборы намеренно прибегая к частым и серьезным нарушениям, непосредственно направленным на сообщество крымских татар и других, которые выступали против оккупации Россией", - заявил Кемиен.

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"Соединенные Штаты решительно осуждают попытки России заставлять украинских граждан в Крыму голосовать на этих противозаконных выборах, включая последние, проведенные 18 марта. Соединенные Штаты не признают законность или результат референдума в марте 2014 года, и мы не признаем выборы, которые Россия инсценировала в Крыму 18 марта. В оккупированном Россией Крыму, по определению, выборы, проведенные оккупационной властью или согласно российскому законодательству, не имеют законности", - подчеркнул Кемиен.

При этом он подчеркнул, что "усилия России организовать 18 марта еще одни незаконные выборы в Крыму были еще одной попыткой России придать ее так называемой аннексии Крыма видимость законности".

"Это стало еще одним признаком агрессии против суверенитета и территориальной целостности соседа России. Мы никогда не согласимся с оккупацией Россией Крыма и так называемой аннексией Крыма. Мы поддерживаем Минские соглашения как лучший способ прекратить конфликт на востоке Украины, одновременно уважая единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, «голосование» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Президент Петр Порошенко заявил, что «выборы» президента РФ в оккупированном Крыму стали очередным грубым нарушением Россией международного права, и призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

19 марта пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что список из 140 человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в Крыму, уже передан главам МИД стран - членов Европейского Союза.