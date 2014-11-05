Порошенко приказал восстановить в школах начальную военную подготовку

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно решению СНБО, Кабмина, в частности, поручено безотлагательно пересмотреть порядок комплектования Вооруженных Сил и других законно образованных военных формирований личным составом, сформированным на добровольной основе, предусмотрев, в частности, заключение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы.

Также правительство должно обеспечить восстановление начальной военной подготовки в общеобразовательных учебных заведениях.

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Кабмину также поручено в течение месяца проработать вопрос формирования оптимальной модели обеспечения безопасности Украины, в частности, заключения многостороннего международного договора или двусторонних международных договоров Украины с другими государствами о предоставлении Украине действенных гарантий безопасности для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того правительству поручено безотлагательно доработать проект Госбюджета на 2015 год, предусмотрев приоритетность финансирования оборонных программ.

В частности, предусматривается финансирование потребностей национальной обороны на уровне не менее 3% ВВП в год.

Правительству также поручено проработать вопрос расширения производства товаров военного назначения для модернизации оборонно-промышленного комплекса.