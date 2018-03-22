Савченко заявила, что уже проходила психологическую проверку

Она отметила, что служила в авиации и проходила проверку каждые полгода, поэтому любая проверка покажет, что она психически здоровый человек, чего "нельзя сказать о каждом народном депутате в зале".

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что уже несколько раз проходила психологическую проверку.

Читайте такжеСавченко заявила, что ее в армии сексуально домогался теперешний Герой Украины

Об этом она сказала во время заседания Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, передает Newsone. Нардеп отметила, что в связи со службой в армии она должна была проходить психологическую проверку каждые полгода и она доказала, что ее психологическое здоровье в норме.

"Я 10 лет служила в Вооруженных силах Украины, причем в авиации. Я проходила проверку каждые полгода. Каждый институт, любая ваша проверка покажет вам, что я абсолютно психически здоровый человек. Это нельзя сказать о каждом народном депутате в зале", - сказала она.

При этом она утверждает, что раскусила генпрокурора Юрия Луценко ранее и "знала какое кино они будут крутить". В связи с этим она придумала историю.

"Почему же вы не сказали, что минометы должны были заезжать в мусоровозах и стрелять по куполу? Почему вы не знаете или не понимаете, что не пристрелявшись ты никуда не попадешь? Я хотела вас напугать и взбудоражить Украину", - отметила нардеп.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 22 марта, собрался на заседание, чтобы рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.