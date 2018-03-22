"Это вовсе не сюрреализм": Луценко заявил, что к передаче оружия Савченко причастны российские военные

Генпрокурор отметил, что оружие перевезли офицеры ВСУ и предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками".

Генеральный прокурор Юрий Луценко завил, что к передачи оружия депутату Надежды Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Об этом он заявил на заседании регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко, сообщает "Украинская правда".

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"Следствию стало понятно, что речь идет не о бреде ли больных фантазиях политиканов. Это вовсе не сюрреализм, это – живое, боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей – как представителей власти, так и просто мирных жителей центра столицы", – заявил Луценко, комментируя заявления Савченко.

"Речь шла о ввозе оружия террористической "ДНР" для уничтожения конституционного строя Украины, создание хаоса и захвата власти", – подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что оружие перевезли офицеры ВСУ и предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками".

Как сообщал УНИАН, народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что она пересекала линию разграничения. Также она подтвердила, что через эту линию перевозилось оружие.